Lavori linea Napoli-Salerno: il programma dei treni e bus sostitutivi per aprile e maggio

La circolazione dei treni lungo la linea Napoli – Salerno (via Monte del Vesuvio) subirà significative variazioni nel corso delle prossime settimane. Per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione programmata, Trenitalia ha predisposto una rimodulazione dell’offerta ferroviaria che coinvolgerà i collegamenti a lunga percorrenza e il servizio regionale nelle giornate del 22, 23, 24, 26, 29, 30 aprile e 3, 6, 7 maggio 2026.

Impatto sull’Alta Velocità e InterCity

I lavori infrastrutturali comporteranno modifiche per diversi treni ad Alta Velocità che operano sulla direttrice Reggio Calabria – Salerno – Milano Centrale / Torino Porta Nuova. Nello specifico, i viaggiatori dovranno prestare attenzione a variazioni di orario, che in alcuni casi prevedono anticipi in partenza o un generale aumento dei tempi di percorrenza. Analoghi provvedimenti interesseranno gli InterCity in servizio tra Reggio Calabria/Battipaglia e Roma Termini.

Variazioni per il trasporto Regionale

Il servizio Regionale subirà le modifiche più consistenti. I treni della relazione Napoli Centrale – Battipaglia – Sapri / Paola / Cosenza verranno instradati lungo il percorso Napoli-Salerno via Storica, con conseguenti variazioni nelle fermate e negli orari previsti.

Per quanto riguarda i collegamenti tra Caserta e Salerno, sono previste cancellazioni parziali e modifiche d’orario. Per garantire la continuità del viaggio, Trenitalia ha predisposto un servizio sostitutivo con bus nelle seguenti tratte:

Tra Salerno e Napoli Centrale per il treno R 5346.

Tra Salerno e le stazioni di Sarno e Cancello.

Limitazioni e avvertenze per i servizi bus

L’utilizzo dei bus sostitutivi comporta alcune restrizioni logistiche di cui l’utenza deve tenere conto. I tempi di viaggio su gomma sono soggetti alle condizioni del traffico stradale e la capacità di carico potrebbe essere inferiore rispetto a quella dei treni.

Inoltre, a bordo degli autobus non è consentito il trasporto di biciclette o monopattini elettrici. Per quanto riguarda gli animali, l’accesso è vietato agli esemplari di grossa taglia, con l’unica eccezione rappresentata dai cani guida per non vedenti. I sistemi di vendita e i canali informativi di Trenitalia sono già stati aggiornati con il nuovo programma di circolazione.