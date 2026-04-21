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Pontecagnano, “piccoli ospiti, grandi emozioni”: alunni in visita al Nucleo Elicotteri dei Carabinieri

Giornata speciale per gli alunni della scuola "Filippo Smaldone" di Salerno: visita al 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano tra elicotteri AW169 e droni

Comunicato Stampa
Carabinieri e studenti

Nella mattinata odierna, presso il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, il Capo Sezione Operazioni dell’elinucleo, Capitano pilota Salvatore Staiano, ha ospitato le classi quarta e quinta del Centro di Riabilitazione e della Scuola dell’Infanzia e Primaria “Filippo Smaldone” di Salerno.

La struttura, sostenuta dalle suore salesiane dei “Sacri Cuori”, da laici e volontari, è da anni impegnata nella promozione di servizi socio-assistenziali ed educativi d’eccellenza sul territorio salernitano.

Un’esperienza ad alta quota

I graditi ospiti, circa venti piccoli studenti accompagnati dal corpo docente, hanno vissuto una giornata speciale ed emozionante insieme ai piloti elicotteristi dell’Arma. Durante la visita, i bambini hanno avuto l’opportunità di:

  • Salire a bordo del moderno AW169: un elicottero bimotore multiruolo di ultima generazione, dotato di avanzate soluzioni tecnologiche.
  • Scoprire i droni in dotazione: strumenti tecnologici impiegati dal Nucleo sia per le attività di polizia giudiziaria, sia per la fondamentale tutela e salvaguardia dell’ambiente.

La curiosità e lo stupore dei ragazzi hanno accompagnato ogni spiegazione tecnica, rendendo l’incontro un momento di apprendimento unico.

Cultura della legalità e legame con il territorio

Oltre alla tecnologia, al centro dell’incontro vi è stata la cultura della legalità. Questo ambito formativo è un pilastro che l’Arma dei Carabinieri promuove da tempo con costanza attraverso conferenze e incontri dedicati ai più giovani.

L’iniziativa odierna rappresenta uno dei numerosi momenti di aggregazione che l’Arma continua a promuovere con impegno, rafforzando concretamente il legame tra le istituzioni, il territorio e le nuove generazioni.

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