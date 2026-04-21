Capaccio Paestum approva la Rottamazione Quinquies: agevolazioni per cittadini e imprese

Il Comune di Capaccio Paestum ha ufficialmente aderito alla Rottamazione Quinquies, offrendo una significativa opportunità di regolarizzazione fiscale per cittadini, famiglie e imprese. Questa iniziativa, basata sulla normativa nazionale della Legge 199/2025, permette di definire in modo agevolato i debiti tributari accumulati. L’obiettivo dell’amministrazione è fornire uno strumento concreto per chiudere le pendenze in sospeso con l’ente, beneficiando di condizioni economiche di particolare vantaggio.

I vantaggi della definizione agevolata: stop a sanzioni e interessi

L’adesione alla definizione agevolata comporta benefici diretti per il contribuente. La misura prevede infatti l’abbattimento totale delle sanzioni e degli interessi sulle somme dovute. Oltre al risparmio economico, la nuova disciplina approvata dal Consiglio Comunale con la delibera n. 14 del 04/03/2026 punta sulla flessibilità. Sono stati predisposti piani di rateizzazione molto più lunghi rispetto ai precedenti regolamenti, così da rendere il pagamento del debito residuo meno gravoso per il bilancio familiare o aziendale.

Le dichiarazioni del Sindaco Gaetano Paolino

Sull’importanza di questo provvedimento è intervenuto il primo cittadino, sottolineando la volontà politica di supportare la comunità in una fase storica complessa. “Si è optato – dichiara il Sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino – per scelte regolamentari assai ampie sulla lunghezza della rateizzazione, in linea con il principio di mettere i cittadini nelle condizioni di poter pagare in un momento economico comunque difficile”.

Ambito di applicazione e modalità di adesione

La rottamazione riguarda le entrate tributarie comunali non riscosse derivanti da ingiunzioni di pagamento (ai sensi del regio decreto 639/1910) e da accertamenti esecutivi (ai sensi della legge 160/2019). Gli interessati possono già consultare il regolamento completo sul portale istituzionale del Comune. Sul sito web dell’ente sono inoltre disponibili per il download i modelli di adesione necessari per presentare la domanda e accedere ai benefici previsti dalla normativa.