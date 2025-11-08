Lutto cittadino a Polla: la comunità piange Samuele, simbolo di forza e coraggio. Aveva 9 anni

Il piccolo è venuto a mancare all'ospedale Gaslini di Genova dove era ricoverato. Aveva una rara malformazione cerebrale

Samuele Polla

Polla si prepara a dire addio a Samuele Marcelli, il bambino di nove anni divenuto simbolo della lotta alle malattie rare. Il piccolo è venuto a mancare all’ospedale “Gaslini” di Genova, dove era ricoverato da tempo a causa dell’aggravarsi della sua condizione clinica. Samuele era affetto dalla nascita da oloprosencefalia semilobare, una rara malformazione cerebrale.

La battaglia per la disabilità

Accanto a lui, sempre, la sua famiglia: la mamma Giulia, il papà Giuseppe e il fratello maggiore Antonello. Proprio la madre, Giulia, è la presidente dell’associazione Ascoltami, nata nel Vallo di Diano per tutelare e sostenere le famiglie con bambini disabili.

Grazie al suo impegno, l’associazione ha condotto negli anni numerose battaglie per abbattere le barriere architettoniche e culturali, difendere i diritti dei più fragili e promuovere una cultura della solidarietà e dell’inclusione.

Lutto a Polla

Il Comune di Polla, guidato dal sindaco Massimo Loviso, ha proclamato il lutto cittadino per lunedì alle ore 15, in segno di partecipazione al dolore della famiglia e di tutta la comunità. I funerali di Samuele si terranno sabato alle 15 nella chiesa di Cristo Re, mentre la camera ardente sarà aperta domani presso la sala del Commiato “Infinito” a Polla.

La storia di Samuele, e l’amore instancabile della sua famiglia, resteranno un esempio luminoso di coraggio, resilienza e speranza per tutti.

