Polla proclama il lutto cittadino per la piccola Emma: giovedì l’ultimo saluto

Un’intera comunità si stringe nel dolore per la prematura scomparsa della piccola Emma, volata in cielo all’età di soli 13 anni presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, dove era ricoverata a causa di una grave patologia.

La notizia

In segno di vicinanza e rispetto per la famiglia colpita da questa tragedia, il Comune di Polla ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di giovedì 2 ottobre, giorno delle esequie.

La notizia della morte di Emma ha profondamente colpito tutti i cittadini. Una bambina dolce, amata da familiari, amici, compagni di scuola e insegnanti.

Il cordoglio

La Santa Messa esequiale sarà celebrata giovedì 2 ottobre alle ore 16:00 presso la Chiesa di Cristo Re, nel cuore di Polla. In segno di partecipazione al cordoglio, le attività commerciali sono invitate ad abbassare le serrande in concomitanza con la cerimonia funebre.

La famiglia ha chiesto di non ricevere visite a casa e ha invitato, in luogo dei fiori, a devolvere eventuali offerte all’Associazione Ascoltami, realtà impegnata nel sostegno a bambini affetti da patologie gravi.