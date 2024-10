Serre, lutto cittadino per i funerali dell’assessore Luongo

Si terranno domani, 10 ottobre, i funerali dell’Assessore allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo del Comune di Serre, Antonio Luongo.

A strapparlo alla vita, a soli 37 anni, un tumore contro cui combatteva da qualche mese.

Il cordoglio della comunità

E un momento triste, di profondo dolore, per la comunità di Serre.

Il sindaco, Antonio Opramolla, ha firmato l’ordinanza che proclama il lutto cittadino per la giornata di Giovedi 10 Ottobre 2024, in concomitanza con i funerali che si terranno alle ore 16:00 nel Santuario Maria SS Dell’Olivo.

È già stata predisposta l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nella sede municipale, listata a lutto da oggi e per tutta la giornata di domani 10 Ottobre; la chiusura degli Uffici comunali per l’intera giornata; la sospensione, per l’intera giornata, delle sole attività didattiche nelle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, aventi sede nel territorio comunale; si vieta, nella suddetta fascia oraria, qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata e si dispone l’osservanza di un minuto di silenzio in occasione dello svolgimento della prossima seduta di Consiglio Comunale; si dispone, inoltre, la presenza della Polizia Locale e il Gonfalone comunale alla cerimonia funebre.

Il messaggio

“Antonio ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori, ci stringiamo intorno al dolore dei suoi familiari, dell’intera comunità di Serre e di quanti gli hanno voluto bene, sono in tanti” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.

Cordoglio da parte del sindaco, Antonio Opramolla e di tutti gli amministratori che hanno affidato alle loro pagine social messaggi di dolore, ricordo e tristezza.