La Ricetta: Tortino di Alici “mbuttunate” con Asparagi e Provola

Questo piatto è una variante della classica “alice mbuttunate” (imbottita), ma preparata al forno in forma di tortino per esaltare la freschezza degli asparagi di aprile.

Ingredienti (per 4 persone)

600g di Alici freschissime di Cetara (già pulite e aperte a libro)

1 mazzetto di Asparagi selvatici (o asparagina sottile)

200g di Provola affumicata di bufala (del giorno prima, ben sgocciolata)

100g di Pane grattugiato “fatto in casa” (mollica rafferma grattugiata grossolanamente)

1 mazzetto di Prezzemolo e un pizzico di Origano

1 Limone della Costiera (scorza grattugiata)

Olio EVO delle Colline Salernitane q.b.

Sale e Pepe nero

Procedimento

Gli Asparagi: Pulisci gli asparagi eliminando la parte dura. Sbollenta le punte in acqua salata per soli 3 minuti: devono restare croccanti e di un verde brillante. Scolali e passali in acqua e ghiaccio.

La Panure: In una ciotola, mescola il pane grattugiato con il prezzemolo tritato, la scorza di limone, l’origano, un pizzico di sale e un filo d’olio. Questo sarà il “profumo” del nostro piatto.

La Provola: Taglia la provola a listarelle molto sottili o tritala grossolanamente.

Costruzione del Tortino: Prendi una teglia da forno (o quattro pirottini monoporzione per un effetto più elegante). Ungi il fondo con olio e spolvera con un po’ di pane aromatizzato.

Gli strati: Crea uno strato di alici aperte a libro, con la pelle rivolta verso il basso. Adagia sopra le punte di asparagi e la provola affumicata. Copri con un altro strato di alici (stavolta con la pelle verso l’alto).

La finitura: Spolvera generosamente con la panure rimasta e aggiungi un ultimo filo d’olio EVO.

Cottura: Inforna in forno statico già caldo a 200°C per circa 12-15 minuti. Gli ultimi 2 minuti usa la funzione grill per ottenere una crosticina dorata e croccante.

Il tocco dello chef: Se vuoi rendere il piatto davvero indimenticabile, aggiungi tra gli strati qualche goccia di Colatura di Alici di Cetara al posto del sale. Esalterà la sapidità degli asparagi selvatici creando un contrasto incredibile con la dolcezza della provola.