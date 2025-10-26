La ricetta della domenica: crostata di Castagne fatta in casa

L’autunno porta con sé sapori e profumi inconfondibili, e tra questi, le castagne occupano un posto d’onore. La crostata di castagne rappresenta un dolce tradizionale che incarna l’essenza di questa stagione, offrendo un’esperienza gustativa ricca e avvolgente.

Prepararla in casa non è solo un modo per deliziare il palato, ma anche un’occasione per riscoprire il piacere delle ricette genuine.

Ingredienti

Per realizzare una crostata di castagne di circa 24 cm di diametro, avrete bisogno dei seguenti ingredienti:

Per la pasta frolla: 250 g di farina 00 125 g di burro freddo 100 g di zucchero a velo 1 uovo intero Scorza grattugiata di mezzo limone (non trattato) Un pizzico di sale

Per il ripieno di castagne: 500 g di castagne fresche o 350 g di castagne già lessate e pelate 200 ml di latte intero 100 g di zucchero semolato 50 g di burro 1 cucchiaino di estratto di vaniglia o i semi di mezza bacca Un pizzico di sale 2 cucchiai di rum (facoltativo, per un aroma più intenso)



Procedimento

La preparazione della crostata si articola in due fasi principali: la pasta frolla e il ripieno.

Preparazione della pasta frolla: In una ciotola capiente, unire la farina, lo zucchero a velo e il pizzico di sale. Aggiungere il burro freddo a cubetti e lavorare rapidamente con la punta delle dita fino ad ottenere un composto sabbioso. Incorporare l’uovo e la scorza di limone grattugiata, impastando velocemente fino a formare un panetto omogeneo. Evitare di lavorare troppo l’impasto per non scaldarlo. Avvolgere la pasta frolla nella pellicola trasparente e riporla in frigorifero per almeno 30 minuti.

Preparazione del ripieno di castagne: Se utilizzate castagne fresche, incidetele e lessatele in acqua bollente per circa 30-40 minuti, finché non saranno tenere. Scolatele, pelatele accuratamente (sia la buccia esterna che la pellicina interna). In un pentolino, unire le castagne pelate, il latte, lo zucchero, il burro, la vaniglia e un pizzico di sale. Cuocere a fuoco dolce per circa 15-20 minuti, mescolando spesso, finché le castagne non avranno assorbito il liquido e si saranno ammorbidite ulteriormente. Spegnere il fuoco, aggiungere il rum (se utilizzato) e frullare il composto con un frullatore ad immersione fino ad ottenere una crema liscia e omogenea. Lasciar raffreddare.

Assemblaggio e cottura: Riprendere la pasta frolla dal frigorifero. Stenderne due terzi su una superficie infarinata, formando un disco sufficientemente grande per foderare uno stampo per crostate (imburrato e infarinato). Bucherellare il fondo con una forchetta. Versare il ripieno di castagne livellandolo bene. Con la pasta frolla restante, creare delle striscioline e disporle a griglia sulla superficie della crostata. Infornare in forno preriscaldato a 180°C per circa 35-45 minuti, o finché la pasta frolla non risulterà dorata. Lasciar raffreddare completamente prima di sformare e servire.

Consigli utili

Per elevare la vostra crostata, ecco alcuni suggerimenti:

Qualità degli ingredienti: Utilizzare burro di buona qualità e castagne fresche farà una notevole differenza nel sapore finale.

Utilizzare burro di buona qualità e castagne fresche farà una notevole differenza nel sapore finale. Non lavorare troppo la frolla: Un impasto lavorato eccessivamente renderà la frolla meno friabile.

Un impasto lavorato eccessivamente renderà la frolla meno friabile. Riposo della frolla: Il riposo in frigorifero è fondamentale per permettere al glutine di rilassarsi e rendere la frolla più facile da stendere e più croccante dopo la cottura.

Il riposo in frigorifero è fondamentale per permettere al glutine di rilassarsi e rendere la frolla più facile da stendere e più croccante dopo la cottura. Varianti aromatiche: Per arricchire il ripieno, si può aggiungere un po’ di cioccolato fondente tritato o scorza d’arancia candita.

Le proprietà benefiche delle castagne

Oltre ad essere deliziose, le castagne sono un frutto ricco di proprietà nutrizionali. Sono una buona fonte di carboidrati complessi, fornendo energia a lento rilascio.

Contengono fibre, utili per la regolarità intestinale, e sali minerali come potassio, fosforo e magnesio. Sono anche una fonte di vitamine del gruppo B e vitamina C.

Tradizionalmente considerate un “pane degli alberi”, rappresentano un alimento completo e nutriente, adatto a sostenere l’organismo durante i mesi più freddi.