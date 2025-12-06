La Battipagliese torna alla vittoria: battuto il Montemiletto a domicilio

Nella sedicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese ritorna alla vittoria superando a domicilio il Montemiletto per una rete a zero. Match winner il subentrato Senatore a sette minuti dal termine. Per l’esterno bianconero è il sesto centro stagionale. Tre punti di cuore per i bianconeri in dieci uomini dal 27’ del primo tempo per l’espulsione diretta di Vitale per comportamento non regolamentare.
La gara
Battipagliese che comincia bene il match con Ripa in versione assist man. L’attaccante bianconero mette sia Garofalo (al 4’) che Formicola (all’8’) davanti al portiere che è bravo in uscita bassa a chiudere al momento del tiro.
Il Montemiletto si rende pericoloso al 20’ con un colpo di testa di De Vivo su azione di palla inattiva, sfera fuori di poco. Ci riprova Marotta al 24’ con un calcio di punizione dal limite, para Trapani.
Passa un minuto e l’occasione buona per passare in vantaggio passa dai piedi di Ripa ma la conclusione di prima intenzione del capocannoniere del girone termina alta sopra la traversale. Al 27’ il fattaccio: Vitale allontana un avversario in malo modo e l’arbitro lo manda anzi tempo sotto la doccia.
Al 43’ Trapani è super nella chiusura sulla linea di porta per respingere un colpo di testa di Schettino su azione d’angolo. Con l’uomo in più il Montemiletto inizia bene la ripresa: nel giro di dieci minuti va tre volte al tiro con Modano, De Angelis e Marotta ma il risultato non cambia.
Al 25’ ci riprova Ripa ma la sua girata in area termina fuori. Pericoloso al 35’ il tiro a giro di Bidondo su cui Trapani è chiamato agli straordinari deviando la sfera in calcio d’angolo.
Il gol vittoria della Battipagliese arriva al 38’: punizione battuta a sorpresa da Nuvoli che trova Senatore in posizione laterale, salta un avversario sulla linea di fondo, rientra sul destro e trova un tiro a giro bellissimo su cui nulla può Provitolo. Non bastano i cinque minuti di recupero al Montemiletto per raddrizzare la partita.