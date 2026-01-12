“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 12 Gennaio

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Chiara Esposito e Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Christian Vitale e Augusto Salerno.

Ospiti della puntata: Lorenzo Liurni, attaccante della Gelbison, Luigi Sorrentino, portiere dell’Ebolitana, Valdemir Cariolano Ribeiro Junior, centrocampista dell’Agropoli e Gianluca Pecorelli, Presidente SuperSantos.

