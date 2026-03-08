Il PalaVesuvio incorona Alessandra Marsico: trionfo salernitano al Trofeo delle Province

Il grande karate campano si è dato appuntamento al PalaVesuvio per il prestigioso Trofeo delle Province, una manifestazione che rappresenta la sintesi dell’eccellenza giovanile regionale. L’evento, che ha visto protagonisti i migliori talenti selezionati dai centri tecnici FIJLKAM della Campania, ha offerto una giornata di sport ad altissimo livello. In un’atmosfera vibrante, sostenuta da un pubblico numeroso e caloroso, gli atleti si sono sfidati in competizioni serrate che hanno evidenziato l’ottimo stato di salute del movimento marziale campano.

L’ascesa di Alessandra Marsico nel Kumite

Tra le prestazioni più rilevanti dell’intera kermesse spicca senza dubbio quella di Alessandra Marsico. L’atleta, orgoglio del Dojo Poseidon di Capaccio Paestum guidato dal Maestro Ferdinando Polito, è stata chiamata a rappresentare la provincia di Salerno. La giovane karateka ha dominato la scena nella specialità kumite, conquistando il gradino più alto del podio grazie a una condotta di gara impeccabile, caratterizzata da una determinazione feroce e da una lucidità tecnica fuori dal comune.

Un percorso netto tra tecnica e agonismo

La convocazione della Marsico non è arrivata per caso, ma è il frutto di un rigoroso percorso di selezione avvenuto durante l’ultimo centro tecnico provinciale svoltosi proprio a Capaccio Paestum. Sul tatami del PalaVesuvio, l’atleta ha dovuto affrontare due banchi di prova cruciali contro le rappresentative di Caserta e Napoli. La semifinale si è conclusa con un netto 5-2, mentre la finale ha visto un dominio assoluto della salernitana, capace di imporsi per 4-0. Rapidità, precisione e controllo sono state le cifre stilistiche di un successo che conferma l’alto valore del lavoro svolto presso il Dojo Poseidon.

Orgoglio per il movimento sportivo salernitano

Il successo di Alessandra Marsico trascende il dato statistico individuale, trasformandosi in un motivo di vanto per l’intero panorama sportivo della provincia di Salerno. Il Maestro Ferdinando Polito ha espresso profonda soddisfazione per la maturità agonistica mostrata dalla sua allieva, rimarcando come questi risultati siano il frutto della formazione continua e della sinergia tecnica che anima il progetto del centro provinciale.