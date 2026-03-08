Altri Sport

Il PalaVesuvio incorona Alessandra Marsico: trionfo salernitano al Trofeo delle Province

Alessandra Marsico del Dojo Poseidon vince il Trofeo delle Province di Karate al PalaVesuvio. Successo nel kumite per la selezione FIJLKAM di Salerno

Redazione Infocilento

Il grande karate campano si è dato appuntamento al PalaVesuvio per il prestigioso Trofeo delle Province, una manifestazione che rappresenta la sintesi dell’eccellenza giovanile regionale. L’evento, che ha visto protagonisti i migliori talenti selezionati dai centri tecnici FIJLKAM della Campania, ha offerto una giornata di sport ad altissimo livello. In un’atmosfera vibrante, sostenuta da un pubblico numeroso e caloroso, gli atleti si sono sfidati in competizioni serrate che hanno evidenziato l’ottimo stato di salute del movimento marziale campano.

Continua dopo la pubblicità

L’ascesa di Alessandra Marsico nel Kumite

Tra le prestazioni più rilevanti dell’intera kermesse spicca senza dubbio quella di Alessandra Marsico. L’atleta, orgoglio del Dojo Poseidon di Capaccio Paestum guidato dal Maestro Ferdinando Polito, è stata chiamata a rappresentare la provincia di Salerno. La giovane karateka ha dominato la scena nella specialità kumite, conquistando il gradino più alto del podio grazie a una condotta di gara impeccabile, caratterizzata da una determinazione feroce e da una lucidità tecnica fuori dal comune.

Continua dopo la pubblicità

Un percorso netto tra tecnica e agonismo

La convocazione della Marsico non è arrivata per caso, ma è il frutto di un rigoroso percorso di selezione avvenuto durante l’ultimo centro tecnico provinciale svoltosi proprio a Capaccio Paestum. Sul tatami del PalaVesuvio, l’atleta ha dovuto affrontare due banchi di prova cruciali contro le rappresentative di Caserta e Napoli. La semifinale si è conclusa con un netto 5-2, mentre la finale ha visto un dominio assoluto della salernitana, capace di imporsi per 4-0. Rapidità, precisione e controllo sono state le cifre stilistiche di un successo che conferma l’alto valore del lavoro svolto presso il Dojo Poseidon.

Orgoglio per il movimento sportivo salernitano

Il successo di Alessandra Marsico trascende il dato statistico individuale, trasformandosi in un motivo di vanto per l’intero panorama sportivo della provincia di Salerno. Il Maestro Ferdinando Polito ha espresso profonda soddisfazione per la maturità agonistica mostrata dalla sua allieva, rimarcando come questi risultati siano il frutto della formazione continua e della sinergia tecnica che anima il progetto del centro provinciale.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Prima categoria: ottava giornata di ritorno, ecco cos’è successo nel week-end

Va al Club Serre il big match dell'ottava giornata di ritorno contro il Quadrivio, battuto per 2 a 0. Ne approfitta lo Sporting Club Palomonte che vincendo con una goleada a Campagna agguanta il secondo posto.

U.S. Agropoli, presentato Luigi Squillante: “Serve elettroshock”

Prima conferenza stampa per il nuovo allenatore dell'U.S.Agropoli

Serie D: campionato fermo per la Viareggio Cup, la situazione nel Girone I

Il campionato riprenderà regolarmente nel week-end del 14 e 15 marzo. Big match della 27esima giornata Savoia - Gelbison e Nuova Igea Virtus - Reggina

impianto biometano

Biometano a Capaccio Paestum: perplessità di CittadinanzAttiva per il progetto di Via Gaiarda 

Cresce la protesta contro l'impianto di biometano a Via Gaiarda (Capaccio Paestum). Residenti e imprenditori denunciano criticità tecniche, urbanistiche e rischi per il turismo a ridosso dei siti UNESCO

Battipagliese – Buccino finisce 2-1

Avanti di due goal le zebrette rischiano il ritorno del Buccino ma la rimonta non si completa

Eccellenza: festa al “Dirceu” per la capolista Ebolitana, battuto il San Vito Positano

De Sio e Cavallo regalano i tre punti ai padroni di casa

La Salernitana torna alla vittoria: prestazione di carattere degli uomini di Cosmi in 9 contro 11

Importante Vittoria per la formazione granata, contro il Latina finisce 2 a 1

Sicignano degli Alburni celebra l’8 marzo: omaggio alla più anziana e alla più giovane della comunità

Un autentico incontro tra generazioni, celebrate l’ultima nata e la donna più longeva del paese

Morigerati

Morigerati punta sull’eccellenza: anche per il 2026 nel network delle Bandiere Arancioni Touring Club

Il Comune di Morigerati rinnova l'adesione al Network Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano per il 2026. Dettagli sulla delibera e investimenti turistici.

Perito - panorama

Al via la prima edizione del Concorso di Esecuzione Musicale “Talenti in Musica” nel Cilento

L’evento si svolgerà nel Borgo di Perito dal 26 al 29 marzo

Carmine Turco, Heraclea

Promozione: l’Agropoli esonera Turco. Ecco il nuovo allenatore

Arriva ad Agropoli Luigi Squillante, questo pomeriggio la presentazione

Castellabate, cento anni per Olga Coppola nel giorno dell’8 marzo: grande festa

Compie 100 anni una donna che ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia. Buon compleanno!