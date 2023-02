Furto al supermercato: ladri portano via denaro, salumi e altri alimenti

Un nuovo furto è stato messo a segno, forse dalla banda di ladri che da mesi sta agendo nel Cilento, questa volta nel Comune di Roccagloriosa. Il supermercato “La Rocchellese”, situato all’ingresso del paese lungo la strada nazionale, è stato preso di mira dagli malviventi nell’ultimo episodio.

Furto al supermercato: la dinamica

Secondo le prime informazioni, i ladri sarebbero entrati nell’attività commerciale durante la notte tra venerdì e sabato e avrebbero rubato tutto il contenuto della cassaforte, oltre a diversi prodotti dal banco salumi e altri tipi di provviste.

Il colpo ha causato danni per diverse migliaia di euro al supermercato, il cui titolare si è accorto del furto solo la mattina successiva. Ha subito contattato le forze dell’ordine, che sono arrivate immediatamente sul posto.

I Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia, guidati dal Luogotenente Domenico Nucera e coordinati dal Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Sapri, Francesco Fedocci, hanno effettuato i dovuti rilievi del caso. Tuttavia, poiché non c’era un sistema di videosorveglianza attivo all’interno del supermercato, i militari si sono concentrati sul rilevamento delle impronte digitali, ma senza successo.

Le indagini

Le indagini da parte dei Carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni, con il supporto delle videocamere comunali esterne all’attività commerciale. Queste ultime avrebbero ripreso l’arrivo e la fuga dei malviventi, che sembrerebbero essere giunti sul posto a bordo di una grossa Mercedes.

La stessa auto con cui si sono dati alla fuga indisturbati. Le immagini riprese dalle videocamere esterne saranno utilizzate per identificare la banda di ladri e quantificare con precisione il danno subito dal supermercato.

Si ritiene che la banda di ladri sia responsabile di diversi furti anche nel Basso Cilento e nel Golfo di Policastro. Durante l’estate scorsa, sono stati registrati diversi furti in paesi costieri, sia in attività commerciali che in abitazioni private.

I Carabinieri continueranno a lavorare per arrestare questi malviventi e garantire la sicurezza nella zona.