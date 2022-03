Furto a Sapri: colpo in un negozio di abbigliamento

Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 marzo scorso si è verificato un furto in un noto negozio di abbigliamento di Sapri. I malviventi sono riusciti ad entrare nel negozio e portare via diverso materiale, prima di darsi alla fuga.

Si tratterebbe di persone di fuori: per ricostruire i fatti ed assicurare alla giustizia i ladri sta lavorando senza sosta la Compagnia dei Carabinieri di Sapri, al comando del Capitano Francesco Fedocci.

Negli ultimi mesi sono diverse le segnalazioni per furto (andati a segno o tentati) nella città di Sapri. Qualche cittadino ha anche denunciato sui social senza mezzi termini quanto accaduto nella propria abitazione. Altri hanno denunciato la forzatura evidente di una saracinesca.

Risalgono a qualche settimana fa, ad esempio, le segnalazioni per piccoli furti in una lavanderia e un barbiere: poca roba, ma comunque un chiaro segnale che purtroppo in questo periodo la nostra zone appare una meta gettonata dai ladruncoli fuori sede. I controlli dei carabinieri, tuttavia, sono stati rafforzati per quanto riguarda soprattutto le ore notturne.