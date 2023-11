Finto docente smascherato a Cremona: cilentano indagato per esercizio abusivo della professione

Un uomo di 50 anni, originario di Castellammare di Stabia e residente in un comune del Cilento, è attualmente al centro di un’indagine per esercizio abusivo della professione, falsità materiale e truffa ai danni dello Stato. Il caso si è verificato in una scuola elementare di Cremona, dove l’uomo ha lavorato come insegnante a tempo determinato per cinque mesi stando alle contestazioni senza possedere i requisiti necessari.

Segnalazione della dirigente scolastica e avvio delle indagini

I troppi errori di ortografia, ritenuti anche banali, commessi dall’uomo, hanno sollevato sospetti nella dirigente scolastica. Questa, non esitando, ha inviato una segnalazione alla polizia, dando il via a un’indagine che ha rivelato una serie di presunte irregolarità nel percorso professionale del finto docente.

Diplomato mai conseguito: Falsità nel curriculum del presunto insegnante

La squadra mobile ha scoperto che, durante la presentazione della domanda per l’accesso alla graduatoria provinciale territoriale di Cremona, il finto insegnante avrebbe dichiarato di possedere un diploma magistrale mai ottenuto. La dirigenza della scuola ha messo in dubbio la regolarità del diploma presentato online, scatenando l’indagine che ha portato alla luce questa falsità.

Dirigente scolastica: “Errori ortografici banali come campanello d’allarme”

La dirigente della scuola ha dichiarato che gli errori ortografici, uniti alla difficoltà anche nella comunicazione orale, l’hanno insospettita. La scuola, obbligata a verificare i titoli dei supplenti, ha agito secondo le procedure standard, e la segnalazione è stata fondamentale per l’avvio delle indagini.