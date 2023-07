Festa annullata ad Altavilla Silentina, in seguito ai controlli dei Nas

Sarebbe dovuto essere tempo dei bilanci per la Festa dei Prodotti Tipici Cilentani organizzata ad Altavilla Silentina, bloccata in seguito ad alcuni controlli dei Nas e, invece, è tempo di fare chiarezza dopo le polemiche degli ultimi giorni.

Ad intervenire sulla questione è stato proprio il sindaco di Altavilla Silentina, Francesco Cembalo che, nei giorni scorsi, era stato chiamato in causa da alcuni cittadini che si erano lamentati per la scarsa vicinanza dell’ente all’iniziativa.

“I fatti” nelle dichiarazioni del sindaco Francesco Cembalo

“Abbiamo sostenuto e valorizzato, riconoscendone il valore, l’evento a cui, con la delibera di giunta dell’11 maggio scorso, abbiamo dato il patrocinio. Il 18 luglio abbiamo emesso l’ordinanza comunale per consentire lo svolgimento della manifestazione e ci siamo detti pronti a supportare in tutto l’associazione promotrice ossia l’Asd Far West” ha affermato Cembalo mettendo a tacere le polemiche.

“Un esposto è stato inoltrato ai carabinieri e trasmesso all’Asl e così il Dipartimento di Prevenzione del Distretto di Eboli ha effettuato un sopralluogo il 21 luglio, quando era tutto praticamente pronto – ha continuato Cembalo offrendo una spiegazione dettagliata di quanto accaduto – un evento che prevede la somministrazione di alimenti ha bisogno di una Scia alimentare e, da notizie apprese, pare che tale Scia non era ancora arrivata all’Asl quando i carabinieri hanno interessato il Dipartimento, infatti la Scia alimentare protocollata presso il comune porta la data dello stesso 21 luglio, ma per disposizione dell’Asl andrebbe inviata almeno quindici giorni prima dall’inizio della manifestazione” ha spiegato il primo cittadino ripercorrendo la cronologia dei fatti accaduti in merito all’evento nell’ultimo periodo.

Apertura e disponibilità da parte del primo cittadino

Cembalo ha affermato, inoltre, di aver manifestato la sua disponibilità ad assumersi ogni responsabilità per arginare il problema delle inadempienze ravvisate pur di salvaguardare l’organizzazione e si è detto dispiaciuto per l’annullamento della kermesse annunciando di essere pronto a sostenere gli organizzatori affinché individuino una nuova data per tenere l’evento: “Siamo qui per sostenere le iniziative di ogni associazione, siamo qui per essere vicini ad ogni nostro cittadino” ha concluso il sindaco