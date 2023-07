Festa bloccata dopo controllo dell’Asl ad Altavilla Silentina

Era tutto pronto ad Altavilla Silentina per la II Edizione della Festa Cilentana, gli artisti erano stati confermati e gli organizzatori e gli espositori avevano preparato ogni cosa, ma in seguito ad alcuni controlli delle forze dell’ordine l’evento è stato bloccato. C’è chi ha parlato di un’ispezione da parte dall’Asl non andata a buon fine e chi di meri motivi burocratici. L’evento si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 23 luglio in località Scalareta.

Il chiarimento degli organizzatori

Dal loro canto gli organizzatori hanno fatto sapere di avercela messa tutta: “Ringraziamo tutti i nostri partner, i sostenitori e i collaboratori per l’impegno profuso, purtroppo la festa è stata annullata per meri motivi burocratici. Non ci hanno intimorito torneremo più forti” , questo il messaggio diffuso sulle pagine social dedicate all’evento in cui, oltre a tanto intrattenimento, i visitatori avrebbero trovato tanti prodotti enogastronomici della tradizione cilentana.

“Le regole vanno rispettate sempre, questa è la premessa. Penso, però, che se anziché fare un esposto chi ha ravvisato violazioni di carattere igienico sanitario, avesse informato gli organizzatori chiedendo loro di adeguarsi, sarebbe stato meglio” ha affermato il consigliere comunale Sergio Di Masi esprimendo la sua solidarietà, come cittadino e come amministratori, agli organizzatori.