Diano e Tanagro, verso le elezioni amministrative: candidature certe, altre in forse e le novità nei paesi al voto

Manca ormai poco più di tre settimane alla scadenza per la consegna delle liste per le elezioni di giugno in tutta la provincia di Salerno e i movimenti in vista del voto sono intensi in diversi comuni del comprensorio del Vallo di Diano e Tanagro dove sono chiamati al rinnovo dei consigli comunali i cittadini di 6 comuni. A Sala Consilina, ad esempio, si attende ancora la decisione finale del sindaco uscente Francesco Cavallone. Con la nuova legge che permette la ricandidatura, le carte iniziano a mescolarsi e a influenzare le dinamiche politiche locali. Luigi Giordano, inizialmente dato come candidato a sindaco legato alla maggioranza uscente, potrebbe vedersi sfidato da una nuova compagine elettorale guidata da Michele Galiano, che sembra avere il sostegno di Fratelli d’Italia.

Nel frattempo, dalla maggioranza sono già emerse delle defezioni

Vincenzo Garofalo ha annunciato nelle ultime ore, di non candidarsi né come sindaco né come candidato al consiglio comunale, per motivi personali. Diversi i componenti del gruppo di maggioranza che hanno abbandonato il gruppo sia ufficialmente che ufficiosamente. Spostandoci, a San Rufo, la candidatura del sindaco uscente Michele Marmo sembra essere certa, anche se resta da capire se ci sarà una seconda lista che lo contrasterà. A Casalbuono, Attilio Romano torna in corsa per il ruolo di sindaco, dopo 15 anni alla guida del piccolo borgo valdianese. La sua sfida sembra essere con Giuseppe Viola, ma non sono escluse sorprese. Ad Auletta, Pietro Pessolano punta a riconquistare la poltrona da primo amministratore, ma dovrà vedersela con Antonio Caggiano.

Candidature incerte

Nessuna ufficialità sulla possibile candidatura di Carmine Cocozza, ex sindaco di Auletta ed consigliere di opposizione. A San Pietro al Tanagro, la candidatura di Enrico Zambrotti sembra essere certa, con Domenico Quaranta che non correrà più per il ruolo di sindaco. A Salvitelle, nelle ultime ore con le dimissioni del vice sindaco Perretta, che ha annunciato la sua candidatura a sindaco, per ora è certa la sfida a due: tra la sindaca uscente Maria Antonietta Scelza ed il suo ex vice Perretta.

Spostandoci a Caggiano, il sindaco uscente Modesto Lamattina è a lavoro già da tempo per formare la sua squadra, con alcune riconferme e delle new entry, non si hanno ancora notizie su possibili avversari politici. Manca ancora un po’ di tempo, ed anche se tutto appare molto “calmo”, c’è un gran fermento politico in atto, da nord a sud del Vallo di Diano.