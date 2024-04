Sal Da Vinci a Policastro Bussentino con “Sal Da Vinci Stories”: un viaggio emozionante tra musica e social

Il prossimo 26 aprile alle ore 21:00, il Teatro Tempio del Popolo di Policastro Bussentino ospiterà un grande evento: il concerto di Sal Da Vinci con lo spettacolo “Sal Da Vinci Stories“.

Si tratta di un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e del teatro, che potranno assistere ad un’esibizione unica nel suo genere. Lo spettacolo, scritto da Luca Miniero, Ciro Villano e Sal Da Vinci con la regia di Luca Miniero, è un viaggio emozionante tra musica, parole e immagini che ripercorre la vita e la carriera del celebre artista napoletano.

Uno spettacolo innovativo che unisce tradizione e tecnologia

“Sal Da Vinci Stories” si distingue per il suo format innovativo che unisce la tradizione della musica napoletana con la modernità dei social media. Sul palco, infatti, Sal Da Vinci sarà accompagnato da un pianoforte e da un computer, con cui preparerà in diretta vere e proprie storie Instagram. Queste storie, che saranno il filo conduttore dello spettacolo, racconteranno la vita dell’artista in modo originale e coinvolgente, attraverso aneddoti, ricordi e riflessioni.

Un Sal Da Vinci inedito e intimo

Lo spettacolo sarà l’occasione per scoprire un Sal Da Vinci inedito e intimo, che si aprirà al pubblico raccontando la sua storia personale e professionale con ironia e autoironia. Il pubblico potrà rivivere i momenti salienti della sua carriera, ma anche conoscere l’uomo dietro l’artista, attraverso le sue passioni, i suoi valori e i suoi sogni.

Un concerto imperdibile per gli amanti della musica e del teatro

“Sal Da Vinci Stories” è un concerto imperdibile per tutti gli amanti della musica e del teatro. Un’occasione unica per immergersi nell’universo artistico di uno dei più grandi artisti italiani contemporanei e per vivere un’esperienza emozionante e indimenticabile.

Informazioni utili