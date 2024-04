La Gelbison si fa raggiungere dal Gravina: al “Vaudano” finisce 2 a 2

La Gelbison di mister Erra gioca bene e diverte il pubblico del “Vaudano”, ma dura solo un tempo.

I Vallesi ottengono il doppio vantaggio nella prima frazione con una doppietta di Croce. Si fanno, però, riprendere nella ripresa dal Gravina a segno con la doppia marcatura di Da Silva.

Al termine dell’incontro i padroni di casa si guadagnano, comunque, l’applauso del pubblico del “Vaudano” all’ultima sfida casalinga della stagione 2023/2024.

Il primo tempo

Prima frazione divertente al “Vaudano” con il Gravina che tiene il baricentro più alto e la Gelbison che difende con ordine, amministra il palleggio e fa male con rapide combinazioni in verticale.

La prima occasione è di marca ospite al minuto 11’ su punizione di Lauria, che scalda i guantoni di Milan dalla distanza, è attento l’estremo difensore ad allungare in corner. Al minuto 17’ passa la Gelbison con Croce. Ottima combinazione al centro tra Croce e Gagliardi, poi palla sull’esterno a Kosovan, cross precisissimo per la testa di Croce, infallibile da pochi passi.

Al minuto 20’ raddoppio rossoblù ancora con Croce. Il capitano recupera la sfera su una dormita difensiva, si sbarazza senza problemi di Schulz in uscita e insacca a porta sguarnita. Alla mezz’ora la Gelbison sfiora anche il tris con Kosovan, buono l’inserimento a fari spenti, ma la sfera si alza troppo. Al secondo minuto di recupero il Gravina protesta per ben due penalty nella stessa azione, per il direttore di gara, il signor Castelli di Ascoli, non c’è nulla.

La ripresa

Alla prima sbavatura il Gravina punisce la Gelbison. Azione verticale degli ospiti al minuto 19’, Stauciuc in profondità per Da Silva, che incrocia un missile terra aria sul quale Milan non può nulla. La rete risveglia il Gravina, che si fa vedere in avanti un paio do volte su palla inattiva. Al 29’ gli ospiti raggiungono il pari. Stauciun si muove sul filo del fuorigioco, forse leggermente oltre la linea, salta Milan e va dietro da Da Silva, un rigore in movimento per il bomber brasiliano, che non sbaglia.

Nel finale gli ospiti sembrano avere più energie per cercare la vittoria, ma per fortuna della Gelbison non riescono a trovare mai la giusta occasione per battere a rete: Gelbison – Gravina termina 2-2.