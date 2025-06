Eventi del weekend: cultura, spettacolo e tradizioni religiose nel Cilento

Il fine settimana si preannuncia ricco di appuntamenti in diverse località della Campania, con un’offerta variegata che spazia dalla comicità alla musica, dalle sagre ai festeggiamenti religiosi, senza tralasciare iniziative dedicate al benessere e alla floricoltura.

Comicità e benessere ad Agropoli

Questa sera, 13 giugno, ad Agropoli, in Piazza Moio, si terrà uno spettacolo comico con Paolo Caiazzo. Dopo la processione e la Santa Messa in onore di Sant’Antonio di Padova, l’artista si esibirà alle ore 21:30 con il suo show “Eppure Sorrido”.

Sempre ad Agropoli, il parco pubblico Liborio Bonifacio ospita le “Giornate della salute – Prevenzione e Movimento”, iniziative avviate il 12 giugno e che si concluderanno il 14 giugno, con inizio alle ore 9:00. Il 13 giugno è dedicato a “Stare bene si impara – Muoversi per vivere più a lungo e meglio”, sessione volta a esplorare l’importanza della prevenzione e del movimento quotidiano. Il 14 giugno sarà la volta di “Crescere in movimento tra salute e gioco”, un’iniziativa pensata per i più giovani, focalizzata sullo sviluppo motorio e la prevenzione precoce attraverso il gioco.

Fiori e aromi a Paestum

Dal 13 al 15 giugno 2025, a Paestum, in via Magna Grecia, si svolge “Paestum in Fiore”. Un intero weekend dedicato all’arte floreale e agli aromi del Mediterraneo, al benessere e allo stile di vita. L’evento prevede una mostra e mercato del giardinaggio, con spazi dedicati all’artigianato, dimostrazioni e laboratori per famiglie e bambini.

Sapore di ciliegia a Casal Velino

Torna quest’anno la nona edizione della sagra della ciliegia cilentana, in località Carullo alla frazione Acquavella di Casal Velino. La manifestazione propone un menù a base di ciliegie e non, in una delle località rinomate per la coltivazione di questo frutto. La sagra sarà allietata da musica popolare.

Musica live tra Tortorella e Castellabate

A Tortorella, sabato 14 giugno, alle ore 21:30 in Piazza Umberto I, in occasione della vigilia di San Vito, si terrà il live show tour di “Arena Rock”, un concerto con i migliori successi della musica italiana.

A Castellabate, tutto è pronto per la terza edizione di “Lago Music Fest”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Lago, è un concerto a più voci in programma sabato 14 giugno, dalle ore 19:00, in Piazza Madre Teresa di Calcutta nella frazione Lago.

Festeggiamenti religiosi a Sapri

Dal 14 al 16 giugno, la città di Sapri si prepara a festeggiare con grande devozione il Santo Patrono, San Vito Martire. In questi giorni si terranno diversi appuntamenti religiosi ma anche di intrattenimento, con il culmine dei festeggiamenti il concerto di Andrea Sannino.

Concerto della Fanfara dei Carabinieri a Battipaglia

Domenica 15 giugno 2025, alle ore 21:00, nella centralissima Piazza Aldo Moro a Battipaglia, si terrà il concerto della Fanfara del 10º Reggimento Carabinieri Campania. La Fanfara, diretta dal M° Luca Berardo, giungerà a Battipaglia intorno alle ore 20:00 e saluterà la città con una sfilata che partirà da Piazza della Repubblica per poi confluire in Piazza Aldo Moro, dove si terrà l’esibizione ufficiale. Nel corso della serata sarà reso un omaggio al M° Vincenzo Stellato, trombettista e arrangiatore di fama nazionale, scomparso nel marzo 2021.