Attesa per il grande concerto della Fanfara del 10º Reggimento Carabinieri Campania. Appuntamento domenica 15 giugno a Battipaglia

La XIII Edizione del progetto artistico-culturale “Momenti d’Autore”, ideato e diretto dall’Avv. Michele Toriello, entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell’intero cartellone: il concerto della Fanfara del 10º Reggimento Carabinieri Campania, in programma domenica 15 giugno 2025, alle ore 21.00, nella centralissima Piazza Aldo Moro a Battipaglia.

La rassegna Momenti D’Autore

Quest’anno la rassegna si distingue in modo particolare per il suo profondo legame con la recente approvazione della Legge Regionale 24 marzo 2025, n. 5, che ha istituzionalizzato le bande musicali e i corpi delle majorettes nella Regione Campania. Una norma che affonda le sue radici proprio nel percorso culturale tracciato da “Momenti d’Autore”, che nel 2023 organizzò la Tavola Rotonda da cui prese forma il processo legislativo. La rassegna, dunque, si pone non solo come vetrina artistica d’eccellenza, ma anche come motore di cambiamento culturale e sociale.

A rendere ancor più simbolica la serata del 15 giugno sarà la presenza di una delle più prestigiose fanfare militari italiane. La Fanfara del 10º Reggimento Carabinieri Campania, diretta dal M° Luca Berardo, giungerà a Battipaglia intorno alle ore 20.00 e saluterà la città con una sfilata che partirà da Piazza della Repubblica per poi confluire in Piazza Aldo Moro, dove sarà allestito il palco per l’esibizione ufficiale.

Il programma del concerto

Il repertorio proposto dalla Fanfara promette emozioni, varietà e qualità artistica, spaziando dai grandi classici della tradizione operistica italiana alle più celebri colonne sonore cinematografiche, con un finale istituzionale di grande impatto:

Vehicle – sigla Cilento – di Paolo Addesso The Mission – Ennio Morricone Guglielmo Tell – G. Rossini (Finale Ouverture) La Califfa – E. Morricone Oregon – J. De Haan Trittico Sanremo 2025 – AA.VV.

I Pirati dei Caraibi – Musiche da film La Vita è Bella – Nicola Piovani Small 1 – Medley Sanremo anni ’60-’70 Morricone Portrait – E. Morricone Carmen – Bizet (Preludio) Turandot – G. Puccini Canzoniere Napoletano Fedelissima – Marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri Inno di Mameli

Omaggio al M° Vincenzo Stellato

Nel corso della serata sarà reso un commosso omaggio al M° Vincenzo Stellato, trombettista e arrangiatore di fama nazionale, scomparso nel marzo 2021 a causa del COVID-19. Figura di riferimento nella musica partenopea, Stellato ha contribuito alla diffusione della musica orchestrale in Italia, sia come docente di tromba presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, sia come componente dell’Orchestra della RAI di Napoli. È stato cofondatore, insieme al M° Augusto Visco, della celebre Orchestra Anepeta protagonista del programma di successo “Napoli Prima e Dopo”, trasmesso in Eurovisione, e ha preso parte, come arrangiatore e strumentista, a numerose edizioni del Festival di Sanremo e a prestigiose produzioni discografiche.

“Momenti d’Autore” si conferma anche in questa edizione come crocevia tra cultura, memoria, innovazione e senso civico, in un momento storico in cui le bande musicali rappresentano non solo un’eccellenza musicale, ma anche un modello di integrazione sociale, partecipazione giovanile e cittadinanza attiva.

Tutti gli spettacoli della rassegna sono gratuiti e dotati di posti a sedere fino ad esaurimento.