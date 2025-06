Agropoli, Giornate della Salute: tre giorni dedicati alla prevenzione, al movimento e al benessere psicofisico

Dal 12 al 14 giugno, il Parco Pubblico Liborio Bonifacio di Agropoli ospiterà le Giornate della Salute, tre giorni interamente dedicati alla prevenzione, al movimento e al benessere psicofisico, promossi da Elysium For You con il patrocinio del comune di Agropoli e dell’ASL Salerno.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, inizierà ogni giorno alle ore 9:00 e si articolerà in talk con professionisti sanitari, sessioni di attività fisica mirate e consulenze specialistiche gratuite. Ogni giornata sarà dedicata a un tema specifico, con attività pensate per diverse fasce d’età e interessi.

Programma

12 giugno – “Donne in Equilibrio: forza, salute e benessere in ogni fase della vita” Una giornata pensata per la donna in tutte le sue stagioni, dalla salute ormonale al tono muscolare.; 13 giugno – “Stare bene si impara – Muoversi per vivere più a lungo e meglio” Per chi desidera mantenersi in salute nel tempo, con un focus su prevenzione, consapevolezza e movimento quotidiano.; 14 giugno – “Crescere in movimento tra Salute e Gioco” Un viaggio dedicato ai più giovani attraverso gioco, sviluppo motorio e prevenzione precoce.

I talk delle giornate del 12 e 13 giugno si terranno inizialmente all’interno della fornace, per poi proseguire all’aperto con attività pratiche. Un’occasione preziosa per prendersi cura di sé in modo semplice, accessibile e partecipativo. Salute, informazione e movimento si uniscono in un evento pensato per il benessere dell’intera comunità.