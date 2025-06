Giugno 2025: mese della prevenzione con screening e iniziative gratuite ad Agropoli e Pollica

Il Cilento si prepara a ospitare importanti iniziative dedicate alla prevenzione e alla salute. I comuni di Pollica e Agropoli saranno protagonisti di eventi che mirano a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei controlli medici e di uno stile di vita sano, offrendo opportunità concrete per la diagnosi precoce e la promozione del benessere.

Carovana della prevenzione e screening specialistici a Pollica

Nelle giornate dell’11 e 12 giugno 2025, il porto di Acciaroli, frazione del comune di Pollica, sarà sede della Carovana della Prevenzione. Dalle ore 9:00 alle 15:00, i cittadini avranno la possibilità di accedere a visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori al seno (rivolta specificamente a donne non incluse nelle liste di screening regionali) e la prevenzione dei tumori della pelle.

A queste si aggiunge un’ulteriore giornata di prevenzione: venerdì 20 giugno, sempre ad Acciaroli, presso la sede ex Saut, dalle ore 17:00, si terranno screening della mammella (per donne dai 50 ai 69 anni), screening del collo dell’utero (per donne dai 25 ai 64 anni) e screening del colon retto (per persone dai 50 ai 69 anni).

È necessaria la prenotazione per gli screening della cervice uterina (PAP TEST) e per il kit per la ricerca di sangue occulto (Colon retto). Per informazioni e prenotazioni, è possibile chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, i numeri 348 8054959 (dottor Michele Guariglia) e 3206364557 (dottoressa Vittoria Maffia).

Le “Giornate della Salute” ad Agropoli

Ad Agropoli, il parco pubblico Liborio Bonifacio sarà il fulcro delle “Giornate della salute – Prevenzione e Movimento“, che si svolgeranno il 12, 13 e 14 giugno, con inizio alle ore 9:00. Il programma è articolato per abbracciare diverse fasce d’età e tematiche specifiche.

Il 12 giugno sarà dedicato all’evento “Donne in Equilibrio: forza, salute e benessere in ogni fase della vita“. La giornata si concentrerà su aspetti cruciali della salute femminile, dalla salute ormonale al tono muscolare, offrendo un percorso informativo pensato per le donne in ogni stagione della loro vita.

Il 13 giugno si terrà l’evento “Stare bene si impara – Muoversi per vivere più a lungo e meglio“. Questa sessione sarà indirizzata a chiunque desideri mantenere uno stato di salute ottimale nel tempo, esplorando l’importanza della prevenzione, della consapevolezza e del movimento quotidiano.

Infine, il 14 giugno sarà la volta di “Crescere in movimento tra salute e gioco“. L’iniziativa è pensata per i più giovani, proponendo un viaggio educativo attraverso il gioco, lo sviluppo motorio e la prevenzione precoce, sottolineando l’importanza di uno stile di vita attivo fin dall’infanzia.