Elezioni Regionali in Campania: ecco tutte le liste in campo

Si definisce il quadro delle liste per le elezioni regionali in Campania. Oggi è il termine ultimo per la presentazione delle liste, alcune delle quali sono state già presentate nella giornata di ieri.

Le liste a sostegno di Edmondo Cirielli presidente

Già noti da tempo i candidati di Fratelli d’Italia (Nunzio Carpentieri, Salvatore Gagliano, Giuseppe Fabbricatore, Ernesto Sica, Annalisa Della Monica, Aniello Gioiella, Maria Gabriella Nicastro, Fiordelisa Leone, Daniela Ugliano) e Forza Italia (Rosaria Aliberti, Roberto Celano, Lello Ciccone, Valeria Gallo (Altavilla Silentina), Tonia Lanzetta), Angelo Quaglia di Capaccio Paestum, Pietro Sessa, Annalisa Spera di Battipaglia e Carmela Zuottolo).

Nelle scorse ore è arrivata anche l’ufficializzazione del gruppo Cirielli Presidente che vede la presenza dei cilentani Caterina Cammarano, Pietro Miraldi e Antonio Scariati. Completano il gruppo per la provincia di Salerno, Giuseppe De Marco, Federico Marisa, Luca Forni, Sebastiano Odierna, Marta Pizzarelli e Alessandro Schillaci.

Liste a sostegno di Roberto Fico

Per il campo largo, dopo i tentennamenti delle ultime settimane, è stata definita la lista di Noi di Centro, Noi Sud, legata a Clemente Mastella.

A Salerno ci sarà il figlio Pellegrino Mastella, il già parlamentare Enrico Indelli, Elisabetta Caputo, Vincenzo Finizola, Carmelina Modella, Antonio Pierro, Franca Principe, già dirigente scolastica a Sapri, Anna Robustelli e Mario Iannone.

Ufficializzata anche la lista Fico Presidente, con Alfonso Annunziata; Maria Federica Agresta di Ascea; Cuofano Giovanni Maria; D’Aniello Maria; Di Paola Francesco; Morinelli Stefania; Ricci Luigi (Gigi); Salzano Donato (Radicali e Nessuno Tocchi Caino); Speranza Vincenzo, già sindaco di Laurito.

A sostegno di Fico anche la lista A testa alta, capitanata da Luca Cascone. Tra i candidati il vicesindaco di Agropoli Rosa Lampasona, l’imprenditore di Capaccio Paestum Donato Alonzo e Filomena Rosamilia, consigliere provinciale di Eboli. Co,pletano la lista Francesca Napoli, Gerardo Pagano, Lucia Pagano, Nunzio Senatore e Giosi Tortora.

Già definita da tempo, invece, la lista del Movimento 5 Stelle che vede anche la presenza di Iolanda Molinaro (assessore di Vallo della Lucania) e del consigliere regionale uscente Michele Cammarano. Con loro Giuseppe Iozzino, Margheria Oliva, Iolanda Canale, Giuseppe Benevento, Santino Campagna (Serre), Adriana Maggio (Campagna) e Giuseppe Morrone (commerciante valdianese).

Candidato Nicola Campanile, lista Per

Il candidato presidente della Regione Nicola Campanile è appoggiato dalla lista “Per”, che candida: Carlo Verna, Matteo Adinolfi, Tiziana Cirillo, Pasquale Magro, Giovanni Meluccio, Fortunata (Fortuna) Ruggiero, Palmira Schiavo, Giovambattista (Battista) Tancredi, Annapaola Troiano

Candidato di Campania al Popolo, Giuliano Granato

Anche “Campania Popolare”, nata dall’omonimo appello sottoscritto da Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano e Rifondazione Comunista, ha depositano la sua lista con candidato presidente Giuliano Granato. Ecco i nomi: Paolo Bordino, Filomena Avagliano (detta Mena), Stanislao Balzamo, Roberta Biroccino, Angela Chianese, Silvana De Luisa, Rosario Granito, Corrado Lampe e Sabrina Stile.