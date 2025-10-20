Regionali, Iannone: Fico dopo De Luca è come vaiolo dopo peste, con Cirielli vinciamo

“La Campania merita di più”, ha ribadito il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e commissario di FdI in Campania

A cura di Federica Inverso

Al Polo nautico di Salerno, sabato mattina, una sala gremita di sostenitori e simpatizzanti ha accolto il candidato alla carica di presidente della regione Campania per il centrodestra, Edmondo Cirielli.

La lista

Il vice ministro è sceso ufficialmente in campo presentando la lista di Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni a Salerno e i suoi “9 magnifici candidati”: Giuseppe Fabbricatore, Salvatore Gagliano, Annalisa Della Monica, Nunzio Carpentieri, Fiordelisa Leone, Maria Gabriella Nicastro, Ernesto Sica e Daniela Ugliano.

Le priorità

Prima della conferenza, Cirielli è intervenuto sui programmi, evidenziando aspetto su cui sarebbe necessario subito intervenire: questione ambiente, sicurezza, lavoro e giovani ma anche sanità, trasparenza e libertà.

E commentando le parole del Governatore Vincenzo De Luca, secondo cui la candidatura del Viceministro agli Esteri “è un regalo del Centrodestra”, Cirielli ha tagliato corto: “Ma io credo che noi dobbiamo guardare avanti. De Luca è il passato.

Il commento

Il Pd e Fico si vergognano di lui, il suo nome scompare. Si agita, forse, perchè vuole che io parli di lui, ma, se non sono i suoi a parlare di lui, sinceramente penso che dobbiamo guardare avanti”.

Leggi anche:

Salerno: Edmondo Cirielli presenta i candidati di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale

“La Campania merita di più”, ha ribadito il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e commissario di FdI in Campania.

“Cirielli non è solo il miglior candidato del centrodestra, ma sarà il miglior presidente possibile per la Campania”, ha aggiunto il senatore Iannone, per il quale “Avere Fico dopo De Luca sarebbe come avere il vaiolo dopo la peste”, l’affondo.

s
TAG:
Condividi questo articolo
21 commenti

  • Cirielli è un personaggio osceno, degno componente di quella banda di ladri che si spartiscono il bottino che è il governo attuale

    Rispondi

  • De Luca lo dovremo rimpiangere……… amaramente…..ha migliorato la Campania, con tantissimi progetti, ha risanato la Sanità commissariata …..da anni…ha trasformato Salerno …..in modo sostanziale….per non parlare dell’ aeroporto di Pontecagnano….che ha raggiunto livelli particolari di efficienza…..ha trasformato i trasporti con pullman di nuova generazione e chissà quante altre cose ancora…….che possiamo aggiungere…. bisogna continuare il suo lavoro immenso……e meritorio……

    Rispondi

    • Antonio Greco venga a raccontarlo a noi nel Cilento che ha risanato la sanità sulla pelle della povera gente che è morta anche per strada in attesa dell’ambulanza.

      Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Rifiuti albanella

Albanella: smaltimento rifiuti, denunciato imprenditore

Reflui zootecnici in una canaletta stradale, la scoperta di Carabinieri Forestali e…

Castellabate: ecco il 14esimo Memorial dedicato a Massimiliano Pagano

L’iniziativa, nata spontaneamente dopo la scomparsa di Massimiliano, continua a crescere di…

Vallo della Lucania: il “Da Vinci” celebra gli studenti campioni di calcio a cinque

Un convegno per celebrare la storica affermazione della propria squadra di calcio…

Stories

Ecco il nuovo palasport di Salerno
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Ecco il nuovo palasport di Salerno Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito