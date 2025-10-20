Regionali, Iannone: Fico dopo De Luca è come vaiolo dopo peste, con Cirielli vinciamo

Al Polo nautico di Salerno, sabato mattina, una sala gremita di sostenitori e simpatizzanti ha accolto il candidato alla carica di presidente della regione Campania per il centrodestra, Edmondo Cirielli.

La lista

Il vice ministro è sceso ufficialmente in campo presentando la lista di Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni a Salerno e i suoi “9 magnifici candidati”: Giuseppe Fabbricatore, Salvatore Gagliano, Annalisa Della Monica, Nunzio Carpentieri, Fiordelisa Leone, Maria Gabriella Nicastro, Ernesto Sica e Daniela Ugliano.

Le priorità

Prima della conferenza, Cirielli è intervenuto sui programmi, evidenziando aspetto su cui sarebbe necessario subito intervenire: questione ambiente, sicurezza, lavoro e giovani ma anche sanità, trasparenza e libertà.

E commentando le parole del Governatore Vincenzo De Luca, secondo cui la candidatura del Viceministro agli Esteri “è un regalo del Centrodestra”, Cirielli ha tagliato corto: “Ma io credo che noi dobbiamo guardare avanti. De Luca è il passato.

Il Pd e Fico si vergognano di lui, il suo nome scompare. Si agita, forse, perchè vuole che io parli di lui, ma, se non sono i suoi a parlare di lui, sinceramente penso che dobbiamo guardare avanti”.

“La Campania merita di più”, ha ribadito il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e commissario di FdI in Campania.

“Cirielli non è solo il miglior candidato del centrodestra, ma sarà il miglior presidente possibile per la Campania”, ha aggiunto il senatore Iannone, per il quale “Avere Fico dopo De Luca sarebbe come avere il vaiolo dopo la peste”, l’affondo.