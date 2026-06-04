Attualità

Primo nido di Caretta caretta in Campania: la magia si rinnova a Castellabate

Individuato sulla spiaggia di Lago a Castellabate il primo nido stagionale di tartaruga Caretta caretta in Campania. Area subito messa in sicurezza

Manuel Chiariello

La natura torna a regalare uno spettacolo straordinario a Castellabate. È stato infatti individuato sulla spiaggia di Lago, in prossimità di Punta Tresino, sulla spiaggia libera antistante il lido “La Pagliarella”, il primo nido di tartaruga Caretta caretta della stagione in Campania.

L’emozionante avvistamento nella notte

L’avvistamento è avvenuto nella notte, quando il guardiano dello stabilimento balneare ha notato una tartaruga marina risalire lentamente sull’arenile per deporre le uova. Il ritrovamento è stato ufficializzato nella mattinata di oggi.

Messa in sicurezza e monitoraggio del nido

L’area interessata è stata immediatamente delimitata e messa in sicurezza per garantire la tranquillità del nido e consentire il corretto sviluppo delle uova fino alla schiusa. Sul posto sono intervenuti i volontari di Legambiente e gli esperti della Stazione Zoologica Anton Dohrn, che seguiranno il monitoraggio del sito nelle prossime settimane. A coordinare le attività sul territorio è la referente locale del progetto Turtlenest, Daniela Guariglia, da anni impegnata nella tutela delle tartarughe marine e nella sensibilizzazione ambientale.

Un primato per la biodiversità del Cilento

La deposizione di un nido di Caretta caretta rappresenta un segnale importante per la biodiversità del Cilento, un territorio che negli ultimi anni si sta confermando sempre più accogliente per questa specie protetta.

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