“Elea – La Rinascita”: il cinema che intreccia passato e presente nella suggestiva cornice di Paestum

Si è tenuta questa mattina, nella suggestiva cornice della Sala Spazio Pubblico del Museo Archeologico Nazionale di Paestum, l’anteprima del cortometraggio “Elea – La Rinascita”, un progetto cinematografico promosso dai Parchi archeologici di Paestum e Velia in collaborazione con il Giffoni Film Festival e co-finanziato dalla Regione Campania.

La presentazione del cortometraggio

L’evento ha rappresentato un momento di alto valore culturale e simbolico, capace di intrecciare passato e presente attraverso la forza evocativa del cinema. Alla proiezione hanno preso parte istituzioni, studenti, esponenti del mondo culturale e sociale, e numerosi ospiti, tra cui Tiziana D’Angelo, direttrice dei Parchi archeologici di Paestum e Velia, Jacopo Gubitosi, direttore generale del Giffoni Film Festival, Luigi Marmo, regista del cortometraggio, Orazio Cerino, attore protagonista, e Filippo Ungaro, portavoce di UNHCR Italia. Hanno portato il proprio contributo anche Giuseppe Coccorullo, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e il direttore Romano Gregorio, sottolineando il forte legame tra il patrimonio naturale e quello storico-archeologico del territorio.

Presente inoltre il sindaco di Ascea, Stefano Sansone, in rappresentanza della comunità che ospita l’antica Velia.

Il cortometraggio

Il cortometraggio, diretto da Luigi Marmo su sceneggiatura di Luca Apolito, è nato da un’idea di Tiziana D’Angelo: “Attraverso il linguaggio simbolico del cinema, i valori fondanti della polis – accoglienza, resilienza, trasformazione – riaffiorano come insegnamenti vivi per il nostro tempo”. L’opera si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione del sito di Velia, già al centro della mostra “Elea – La Rinascita” (2023–2024), ispirata alle recenti scoperte emerse dagli scavi sull’Acropoli.

Il cortometraggio racconta il viaggio drammatico di due adolescenti in fuga da una città assediata, in una narrazione che attraversa epoche e geografie, rendendo la storia universale. “Elea – La Rinascita” sarà ora disponibile per il pubblico: la proiezione avverrà quotidianamente all’Antiquarium della Canonica sull’Acropoli di Velia, durante gli orari di apertura del sito, e ogni giorno alle ore 11:00 e alle 17:00 presso la Sala Spazio Pubblico del Museo Archeologico Nazionale di Paestum.