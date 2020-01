Ascea: 60mila euro per la Torre di Velia

ASCEA. 60mila euro per un antiquarium nella Torre Medioevale di Ascea, sita all’interno dell’area archeologica di Elea Velia.

Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha impegnato la somma decidendo di accogliere la proposta del Polo Museale della Campania.

L’obiettivo è quello di valorizzare ed ampliare la fruibilità della Torre di Velia. Affinché ciò avvenga è necessario procedere alla messa in sicurezza, sistemazione dell’impiantistica e degli spazi espositivi con allestimento di un Antiquarium.

Per anni l’antiquarium di Velia è stato allestito nella cappella palatina (XII sec.) del fortilizio sorto sull’area dell’acropoli di Velia. Qui sono presenti i reperti rinvenuti durante l’opera di scavo. Da tempo, inoltre, si sta lavorando per dare a Velia un museo più ampio. Del caso è stato interessato anche il Ministero per i Beni Culturali.