Eccellenza: la Battipagliese batte il Castel San Giorgio e accede agli spareggi nazionali

Nella finale play off di Eccellenza Campania, girone B, la Battipagliese batte per due a zero il Castel San Giorgio ed accede agli spareggi nazionali. Si inizierà dalla semifinale contro il Canosa: andata domenica in Puglia e ritorno tra quindici giorni in Campania. Al “Provenza” aria di grande attesa per una partita difficile, complicata, tesa.

Primo tempo

Inizia forte la formazione ospite, obbligata a giocarsi il tutto per tutto per passare il turno. La squadra di Fiume chiude la Battipagliese nella propria metà campo e si rende pericolosa in due circostanze sempre con Tagliamonte ma è il palo a dire di no all’ex attaccante del Costa d’Amalfi. Sul capovolgimento di fronte, al primo tiro in porta, la Battipagliese passa: Olmos apre per Formicola che apparecchia per Tedesco che scaraventa un sinistro fulminante alle spalle di un incolpevole Bisogno. Esplode il “Provenza”.

La Battipagliese ritorna a rannicchiarsi nella propria metà campo attendendo l’avversario. Sempre sulla corsia sinistra gli ospiti provano a fare male con Carnicelli che crossa al centro per Bonfini ma il colpo di testa del centrale rossoblu termina alto. Il Castel San Giorgio recrimina anche per un contatto in area Barbosa-Magliano ma il direttore di gara fa cenno che è tutto regolare. Questo presunto contatto fa innervosire, e non poco, la panchina ospite: ne fa le spese il tecnico Fiume che viene allontanato.

Secondo tempo

Il secondo tempo ha lo stesso liet motiv del primo: inizia forte il Castel San Giorgio, si difende la Battipagliese. Super parata di Trapani su un colpo di testa a botta sicura del solito Tagliamonte, imbeccato da un cross al bacio di Carnicelli. Al primo vero affondo della ripresa, poi, la Battipagliese, da grande squadra, raddoppia: Moussa apre per Losasso che di prima imbecca in area il capitano Ripa che in modo freddo appoggia la palla in rete per il ventiseiesimo centro stagionale. Il Castel San Giorgio, sotto di due reti, molla la presa e la Battipagliese si gode la festa finale.

Il tabellino

BATTIPAGLIESE: Trapani, Magliano, Olmos, Formicola (dal 16’s.t. Moussa), Tedesco (dal 26’s.t. Minicone), Ripa (dal 45’s.t. Boglic), Tomolillo, Spagnuolo (dal 31’s.t. Della Vecchia), Calvanese (dal 42’s.t. Petrosino), Suozzo, Losasso. A disposizione: Esposito, Pipolo, Manco, Mele. Allenatore: Pietropinto

CASTEL SAN GIORGIO: Bisogno, Maresca (dal 31’s.t. Boccia), Senaore, Caliendo, Catalano, Bonfini, Carnicelli, Bove, Barbosa (dal 26’s.t. Bozzaotre), Maio (dal 32’s.t. Accarino), Tagliamonte. A disposizione: Salsano, Mancini, Arcucci, Senatore, Pescicolo.

Allenatore: Fiume

RETI: 17’p.t. Tedesco, 32’s.t. Ripa

ARBITRO: Signor Luca Budriesi di Bologna

ASSISTENTI: Signor Infante di Castellammare di Stabia e Criscuolo di Torre Annunziata

NOTE: Ammoniti: Olmos, Calvanese e Bonfini. Espulso al 42’p.t. Fiume (all. Castel San Giorgio) per doppio giallo. Calci d’angolo: 7 a 1 per il Castel San Giorgio. Recupero: 1’p.t. e 5’s.t. Spettatori: 800 circa