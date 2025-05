Eccellenza, la Battipagliese attende la sua sfidante: per l’Agropoli tutto in 90 minuti

Saranno 90 minuti di fuoco per l’Agropoli di mister Ferullo che dopo una stagione tormentata è pronta a giocarsi il tutto per tutto nel match valevole per i play out contro il Victoria Marra. L’appuntamento è fissato allo stadio “Guariglia” domenica 11 maggio, alle ore 16.30.

La gara

I delfini sono senza dubbio favoriti sulla carta, sia per il fattore casalingo, sia considerando il miglior posizionamento in classifica (42 punti per Margiotta e compagni, rispetto ai 35 dei biancazzurri). I delfini, in questo modo, avranno due risultati su tre a disposizione ma le sorprese sono dietro l’angolo.

Il Victoria Marra è una compagine in forma che nelle ultime giornate ha avuto uno sprint in avanti con tre risultati utili consecutivi che le hanno permesso di continuarsi a giocare le proprie carte per la permanenza in categoria. Un appuntamento da non sbagliare, che infocilento trasmetterà in diretta su canale 79 del digitale terreste e in diretta streaming sulla pagina Facebook.

Battipagliese a riposo

La Battipagliese, invece, dovrà attendere ancora 90 minuti per scoprire la sua avversaria. Le zebrette, che hanno staccato il pass per i play off terminando il campionato al secondo posto, saranno spettatori interessati della semifinale tra Santa Maria La Carità e Castel San Giorgio. Gli uomini di Pietropinto, oltre ogni sorteggio, sono tra i favoriti per il successo finale.