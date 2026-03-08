Campionati Regionali

Eccellenza: festa al “Dirceu” per la capolista Ebolitana, battuto il San Vito Positano

De Sio e Cavallo regalano i tre punti ai padroni di casa

Antonio Pagano

Vince e convince la capolista Ebolitana di mister Pirozzi che batte 2 a 1 il San Vito Positano. Per i padroni di casa a segno De Sio e Cavallo.

La partita

Pubblico delle grandi occasioni al Dirceu. Oltre duemila persone.All’ingresso Scuol Nuova ha offerto insieme alla società, delle mimose a tutte le Donne, per festeggiare questo giorno speciale.

Prima occasione al decimo. Cross di Cavallo per Hefiane che di testa mette alto sulla traversa. Un minuto dopo, Cappiello dalla distanza, non inquadra lo specchio della porta. Passano sessanta secondi: cross di De Sio per Cappiello, il suo colpo di testa viene parato da Palumbo. Traversa di Akrapovic sempre con un colpo di testa, sugli sviluppi dell’azione precedente. Al minuto 19° vantaggio dell’Ebolitana: cross di Siano per De Sio,che con un preciso colpo di testa insacca. Festa grande al Dirceu, con i tifosi che incitano la squadra. Raddoppio al ventisettesimo con Cavallo. L’attaccante entra in area e trafigge Palumbo con un preciso rasoterra. Impazzisce di gioia il Dirceu. Tifosi che sostengono incessantemente la squadra. Parata in tuffo di Pappalardo che devia in angolo, al minuto 33°, su tiro di Paradisone. Altra chance per Cappiello al minuto 39°: tiro dal limite bloccato a terra da Palumbo. Pericoloso tiro a giro di Hefiane al quarantaquattresimo: pallone a lato sulla sinistra del portiere. Un minuto di recupero e fine primo tempo.

La ripresa

Nella ripresa al quinto minuto, Cavallo vicinissimo alla terza rete: tiro ad effetto parato da Palumbo. Ancora Ebolitana, Hefiane al sesto spara a botta sicura para il portiere, sulla respinta Cappiello non trova la porta. Al ventiseiesimo Pellecchia per Cappiello: tiro ravvicinato che termina alto. Buon tiro dalla distanza di Gasparro al 40 esimo: pallone alto sulla traversa. Accorcia Montaperto su disattenzione della difesa al minuto 48°. Poi dopo un minuto triplice fischio finale. Vittoria pesantissima per la capolista Ebolitana.

