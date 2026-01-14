“Detto tra Noi podcast”: tredicesima puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Tanti i gossip della settimana, dal fermo di Can Yaman, alla vacanza di Elodie in compagnia di un’amica che sembrerebbe essere un’amica speciale. E poi ancora, la vacanza sulla neve dal sapore di luna di miele per Ilary Blasi e Bastian Muller all’annuncio di Carlo Conti: sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo alla conduzione di Sanremo 2026.