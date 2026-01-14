“Detto tra Noi podcast”: tredicesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

Redazione Infocilento

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Tanti i gossip della settimana, dal fermo di Can Yaman, alla vacanza di Elodie in compagnia di un’amica che sembrerebbe essere un’amica speciale. E poi ancora, la vacanza sulla neve dal sapore di luna di miele per Ilary Blasi e Bastian Muller all’annuncio di Carlo Conti: sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo alla conduzione di Sanremo 2026.

Altre puntate:

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventiseiesima puntata
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: venticinquesima puntata
Detto tra noi
“Detto tra Noi podcast”: dodicesima puntata
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventiquattresima puntata
Detto tra noi
“Detto tra Noi podcast”: undicesima puntata
Accedi alla sezione on demand
Condividi questo articolo
Articolo precedente Faggiano Salernitana Serie C, Salernitana: tra trattative sfumate e nuove idee, le ultime del mercato granata
Articolo Successivo Carlo Nicolella Funerali di Carlo Nicolella: il comune di Camerota proclama il lutto cittadino per la giornata di domani
Nessun commento