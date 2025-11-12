“Detto tra Noi podcast”: settima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, spazio alla cronaca rosa, tra look anni novanta alla querelle tra Cesare Cremonini e l’ex Martina Maggiore, dall’infortunio di Francesca Fialdini al ritorno di Andrea Delogu sulla pista di Ballando con le stelle.

“Detto tra Noi podcast” vi aspetta ogni mercoledì alle 14:30 sul canale 79 del digitale terrestre, in streaming su infocilento.it e sull’app di InfoCilento.

