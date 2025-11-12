“Detto tra Noi podcast”: settima puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.
Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.
Nella puntata di oggi, spazio alla cronaca rosa, tra look anni novanta alla querelle tra Cesare Cremonini e l’ex Martina Maggiore, dall’infortunio di Francesca Fialdini al ritorno di Andrea Delogu sulla pista di Ballando con le stelle.
“Detto tra Noi podcast” vi aspetta ogni mercoledì alle 14:30 sul canale 79 del digitale terrestre, in streaming su infocilento.it e sull’app di InfoCilento.