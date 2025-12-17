“Detto tra Noi podcast”: dodicesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

A cura di Redazione Infocilento

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, dal compleanno della Queen, Maria di Filippi, in compagnia dei suoi “Amici”, a “SaràSanremo”, alla rivelazione di Can Yaman nella fiction di Rai1, Sandokan e poi tanti gossip dal pancino sospetto di Elodie alla seconda gravidanza di Diletta Leotta. Antonella e Roberta vi aspettano per l’ultimo podcast prima delle festività natalizie.

