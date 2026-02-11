“Detto tra Noi podcast”: diciassettesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

Redazione Infocilento

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, tante le notizie della settimana, dai co-conduttori del Festival di Sanremo alla notizia dell’alligatore nel fiume a Capaccio Paestum, verità o intelligenza artificiale?

