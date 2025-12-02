“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventunesima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi, ospite Claudia Di Fraia, che ha presentato lo spettacolo natalizio “Armonie sotto l’albero”, organizzato dall’associazione musicale e culturale Ammuina. Lo spettacolo si terrà domenica 21 dicembre alle ore 16:00 a Licinella – Capaccio Paestum nella Chiesa della SS. Maria Assunta.

Nella rubrica “Qui&Là”, il Christmas Caroling: la tradizione del canto di Natale porta a porta. Tradizione che arriva dal Nord America, una pratica tradizionale continua a diffondere gioia e spirito natalizio nelle comunità locali.

La tradizione di cantare canzoni natalizie alle porte delle case è un gesto affettuoso che, anche se ha le sue radici in antiche tradizioni europee, ha trovato una forma unica e coinvolgente nel contesto nordamericano, fino ad arrivare anche alle tradizioni cilentane con gli zampognari.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, l festa di San Nicola, il Santo dei bambini, nel Rione Spio di Vallo della Lucania che si terrà sabato 6 dicembre.