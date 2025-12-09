“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventitreesima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi, ospite il cantautore Mico Argirò che, alle telecamere di InfoCilento, ha presentato il suo ultimo singolo “Istruzioni per uccidere il primo amore”.

Nella rubrica “Qui&Là”, le iniziative in occasione dell’Immacolata concezione, le curiosità e le tradizioni intorno a questa festività che fa da “apripista” alle festività natalizie.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, la tradizione “Festa del fagiolo di Controne” e il conferimento del fagiolo d’oro alle eccellenze che si sono distinte durante l’anno.

