“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventisettesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella puntata di oggi, ospite della rubrica “Bella Storia”, una cantautrice che ha fatto la storia della musica italiana: Mariella Nava. L’artista ha ripercorso, sfogliando l’album dei ricordi, la sua carriera, dagli inizi fino ad oggi con un passaggio sull’evento che l’ha portata in Cilento nel mese di dicembre: il Premio Aniello de Vita.

Nella rubrica “Qui&Là”, il picco di influenza che sta, purtroppo, interessando gran parte della popolazione, ai microfoni di InfoCilento è intervenuto il Dott. Luigi D’Amato che ci ha parlato come difenderci. E poi ancora, il ricordo di Jovanotti al “Lanternone” di Palinuro.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, la preparazione di una buonissima crema mani da preparare comodamente a casa per combattere il freddo di questo periodo.