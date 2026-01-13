“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventiseiesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Oggi per la prima puntata del 2026, ospiti nella rubrica “Bella Storia”, il Maestro Umberto Elia e la cantautrice e vincitrice del Premio Aniello de Vita, Monica Vellucci. L’evento, organizzato da Lillo de Marco e sotto la direzione artistica di Angelo Loia, ha riscosso grande successo. Il Premio è dedicato alla valorizzazione di giovani talenti della musica italiana, ha visto esibirsi undici finalisti provenienti da diverse regioni italiane. Nel corso della terza edizione, presenti ospiti d’eccezione tra cui Mariella Nava, Michele Zarrillo e Michele Pecora.

Nella rubrica “Qui&Là”, spazio alla tragedia di Crans-Montana con la testimonianza di un volontario di Padula. Spazio anche al Capodanno, tra successo e qualche polemica. Sono state, infatti, tantissime le piazze del Cilento e del salernitano che hanno accolto eventi e manifestazioni per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, consigli utili per una dieta detox dopo le festività natalizie. Frutta, verdura, pesce, carboidrati e tanta acqua per tornare in forma dopo le “abbuffate” di Natale.