“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventiquattresima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi, tutti gli eventi del weekend scorso per entrare nel vivo del periodo natalizio: l’inaugurazione del Natale delle meraviglie di Agropoli, al boom di presenze al Villaggio di Babbo Natale al Cilento Outlet e poi, ancora, l’accensione del maxi albero a Salerno e il taglio del nastro dei mercatini a Castellabate.

Nella rubrica “Qui&Là”, un fatto di cronaca che ha sconvolto la comunità agropolese, spari contro il centro di accoglienza migranti, un increscioso episodio che ha posto molti interrogativi e che ha spaccato l’opinione dei cittadini, sul caso, intanto, continuano ad indagare i Carabinieri. E ancora, un nuovo sito per le Aree Interne del Cilento per restare sempre aggiornati su ciò che accade sul territorio.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, un salto ad Aquara per l’evento “Calici e Falò”, che si terrà il 21 e 22 dicembre e che è giunto, quest’anno, alla sua terza edizione.