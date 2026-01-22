“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventinovesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella puntata di oggi, ospite della rubrica “Bella Storia”, la cantautrice Gisella Cozzo, la “regina degli spot” anni ’80 ne ’90. Gisella è intervenuta ai microfoni di InfoCilento per presentare il suo ultimo lavoro: “Best Thing”.

Inizia la sua collaborazione all’inizio della sua carriera con i La Bionda. I La Bionda, in particolare Carmelo, la aiutano ad entrare nel campo della pubblicità. Registra i primi spot per i prodotti Nescafé Excela, Coca Cola, Coppa del Nonno, Ciobar, Saratoga, Levissima, Rio Casa mia. Vanta collaborazioni importanti come quelle con Ramazzotti, Jovanotti, Pupo, Gianna Nannini, Al Bano, Marcella Bella e tanti altri.

Nella rubrica “Qui&Là”, uno sguardo all’attualità con la cronaca che ci porta in Venezuela con il caso di Ansel Daniel Farnetano, il 22enne italo americano, padre di Camerota e madre venezuelana, militare dell’esercito venezuelano che sarebbe uno dei prigionieri politici del governo Maduro, accusato di ribellione civile e associazione per delinquere. La corrispondente del Golfo di Policastro, Maria Emilia Cobucci, ha raggiunto la famiglia per una testimonianza e per un appello alle istituzioni.

E sempre a proposito di Venezuela, presso la chiesa di San Bartolomeo di Pellare, frazione di Moio della Civitella, si è tenuto un momento di preghiera per il popolo venezuelano, che oggi sta vivendo un tempo di cambiamento ma anche di speranza. Profondo è il legame, che lega la comunità locale alle famiglie di emigrati in Venezuela. Ha seguito la giornata, il corrispondente Antonio Pagano.

Nella rubrica “Antonella&Roberta” consigliano, un modo semplice e veloce per realizzare labbra voluminose “effetto filler” senza dover ricorrere alle punturine.