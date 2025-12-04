“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventiduesima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi, l’avvocato dell’Ordine di Vallo della Lucania e membro del Comitato Pari Opportunità, Valentina Crocamo. L’avvocato ha parlato, ai microfoni di InfoCilento, dell’importante inaugurazione che si è tenuta martedì 2 dicembre presso il Tribunale di Vallo della Lucania, è stata aperta, infatti, la Nursery intitolata all’Avvocata e Giudice di Pace Rosa Barrella. L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un ambiente giudiziario più moderno, inclusivo e attento alle esigenze delle famiglie.

Nella rubrica “Qui&Là”, focus sul Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, ha finalmente svelato la lista dei 30 big della 76esima edizione del Festival, tra graditi ritorni e qualche new entry che ha fatto discutere, è tutto pronto per immergersi nella kermesse italiana più attesa dell’anno.

E poi, oggi, 4 dicembre, Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e non solo, non sono mancati i riferimenti a proverbi cilentani, alla storia, fede e alle tradizioni.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, una simpatica idea per realizzare una bellissima decorazione natalizia sia per l’albero di Natale che per la casa, delle simpatiche “catenelle” realizzate con i pop corn, un’usanza americana che può coinvolgere adulti, ma anche bambini.