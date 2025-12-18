“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: venticinquesima puntata

A cura di Redazione Infocilento

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Oggi per l’ultima puntata prima delle festività natalizie, hanno raggiunto gli studi di InfoCilento, Angelo Palmieri, presidente dell’Atletica Agropoli, Ottavio Giannella, Docente scienze motorie dell’IC Gino Rossi Vairo e tre dei sei vincitori dell’iniziativa sportiva: “Il più veloce di Agropoli”.

Gli studenti si sono cimentati nella corsa sui 60 metri che ha consentito di individuare i più veloci delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Agropoli, sia nella categoria maschile che femminile. Domani, venerdì 18 dicembre, la premiazione ufficiale presso l’aula consiliare del comune di Agropoli.

