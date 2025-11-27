“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventesima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi, ospite Stefano Marra, 38enne ebolitano, illustratore. Stefano è un giovane professionista con all’attivo un bagaglio di collaborazioni importanti. L’ultima, in ordine temporale, è quella con la famosa azienda “Borotalco”, ne ha curato la nuova veste grafica e non solo, è anche l’autore di un bellissimo murales nel cuore di Milano.

Nella rubrica “Qui&Là”, l’addio ad una icona della musica italiana, ma anche regina di ironia e irriverenza, l’immensa Ornella Vanoni, l’omaggio dei colleghi e il ricordo del figlio e dei nipoti. Anche Rosalba Ruggiero, artista di Gioi, ha voluto renderle omaggio con un bellissimo ritratto. Poi, ancora, si parlerà di Elezioni Regionali e l’elezione del nuovo presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con uno sguardo al Cilento e al “caso” Agropoli.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, infine, qualche consiglio utile per fare shopping approfittando del Black Friday che sarà domani, venerdì 28 novembre, con un vademecum per non incorrere nelle truffe e un sondaggio realizzato da Angela Bonora che ha incontrato i cittadini di Agropoli.