“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: trentaseiesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella rubrica “Bella Storia” di oggi, ospite Paolo Di Concilio, flower designer di Agropoli, titolare del negozio: “Le Margherite”. Paolo ha parlato della sua passione per i fiori, caratteristiche, profumi, significati e poi, con Antonella e Roberta, ha immaginato di dover allestire la scenografia del palco dell’Ariston in occasione dell’imminente inizio della 76esima edizione del Festival della canzone italiana.

Nella rubrica “Qui&Là”, l’inizio della Quaresima, tra storia e tradizioni. Passeggiando tra i vicoli del Cilento, capita ancora di imbattersi in usanze che sembrano sospese nel tempo. In molte abitazioni, appesa a un portone o a un balcone, fa la sua comparsa la Quaresima, una figura che incarna il passaggio rituale verso la Pasqua. Si tratta di una sorta di bambola di pezza, abbigliata solitamente di nero o con colori scuri, che funge da personificazione dei quaranta giorni di penitenza e attesa che precedono la festività religiosa. Ancora oggi, vederla appesa a un portone significa osservare un simbolo che resiste alla modernità.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, un consiglio molto speciale quello con “Sanremo Groove”, in diretta da martedì 24 a sabato 28 febbraio dalle 19:00 alle 20:00 sul canale 79 del DTT condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo che vi porteranno direttamente nella città dei fiori con collegamenti, interviste e contenuti esclusivi.