“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: trentaquattresima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella rubrica “Bella Storia” di oggi, il cantautore valdianese Angelo Masullo, in arte “Amasu”. Artista di 27 anni di Montesano Scalo, il suo genere è un mix tra pop indie e alternative pop. Il progetto Amasu nasce nel 2018, negli anni cerca di sperimentare sempre di più per riuscire a trovare un suo stile. Ai microfoni di InfoCilento, Amasu ha presentato il suo ultimo Singolo “Come Nuvole”.

Nella rubrica “Qui&Là”, la Maturità 2026. Svelate le materie della seconda prova per ogni istituto di riferimento, le emozioni e le sensazioni dei maturandi, in un servizio dedicato realizzato da InfoCilento a Roccadaspide.

Nella rubrica “Antonella&Roverta consigliano”, un consiglio molto romantico per vivere la giornata di San Valentino all’insegna dell’amore e della storia millenaria: il bacio nelle Grotte di Pertosa-Auletta con il bacio tra stalattite e stalagmite.