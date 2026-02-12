“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: trentacinquesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella rubrica “Bella Storia” di oggi, la cantante Francesca Allotta, intervenuta in trasmissione per presentare il suo ultimo lavoro Vastasa, un libro-video autobiografico che tratta temi estremamente attuali come la lotta contro la violenza sulle donne e non solo.

Nella rubrica “Qui&Là”, il misterioso avvistamento dell’alligatore nel fiume a Capaccio Paestum, verità o fake?= Sembrerebbe che la foto sia stata frutto dell’intelligenza artificiale, con un servizio dedicato, realizzato dal direttore Ernesto Rocco, si cerca di capirne di più.

Nella rubrica “Antonella&Roberta”: un consiglio utile e gustoso per realizzare un bellissimo centrotavola per San Valentino.