“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: sessantatreesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30 in una veste rinnovata per la stagione estiva.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Top tendenze”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo che hanno attirato di più l’attenzione dei lettori, “Musica di ieri ne musica di oggi”, un viaggio nella musica a 360 gradi e i consigli di Antonella e Roberta e l’immancabile rubrica dei consigli.

Nella “Bella Storia” di oggi: ospite negli studi di InfoCilento, Natalie Di Luccio, soprano, star di Bollywood e originaria del Cilento, suo padre è agropolese. Natalie ha raccontato delle sue radici cilentane e di quanto sia legata a questa terra meravigliosa.

Nella rubrica “Top Tendenze”: le notizie più della settimana, dal terribile terremoto in Venezuela dove hanno perso la vita quasi 2000 persone tra cui diversi cilentani, alla notizia della signora Maria, 77 anni, che si è diplomata a Teggiano e della visita nel Cilento, a Marina di Camerota, della nota conduttrice Rai, Caterina Balivo.

Nella rubrica dei consigli, un viaggio alla scoperta delle sagre cilentane in programma nel mese di luglio, tra tradizioni, profumi e sapori.