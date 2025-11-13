“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: diciassettesima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30

A cura di Redazione Infocilento

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale.

Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia.

“Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade.

“Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.

“Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi, ospiti della puntata, una band di Castellabate che, in due anni di attività, si è imposta sul panorama musicale italiano e non solo, “I Caffè d’autore”. I componenti della band, Antonio Russo, Alfonso Carlo Di Sessa e Francesco De Bonis, si sono raccontati tra musica e momenti di ilarità, pronti a vincere la finale nazionale del Tour Music Fest.

Nella rubrica “Qui&Là”, il ricordo del Maestro Beppe Vessicchio, raffinato musicista, icona della musica italiana scomparso lo scorso 8 novembre a soli 69 anni. Antonella e Roberta hanno riproposto, ai telespettatori di InfoCilento, uno stralcio dell’intervista realizzata, due anni fa, nella splendida cornice del Castello di Rocca Cilento.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, un vademecum su come affrontare al meglio l’autunno e la routine quotidiana per iniziare la giornata con il piede giusto.

