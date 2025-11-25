“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: diciannovesima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi, ospite Alex Mental Dj, al secolo Carmine Visco. Carmine ha parlato della sua carriera da Dj, delle esperienze vissute sul territorio cilentano e gli anni d’oro della musica dance nei locali più rinomati del Cilento e uno sguardo al passato con il ricordo della canzone “Agropolesina” composta da suo padre, il compianto Vincenzo Visco.

Nella rubrica “Qui&Là”, uno sguardo all’attualità con la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che ricorre, ogni anno, il 25 novembre. Istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, la giornata ha l’obiettivo di sensibilizzare l’intera popolazione attraverso manifestazioni, convegni e incontri nelle scuole.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, un consiglio speciale con l’invito al voto per eleggere i vincitori del “Premio Primula d’Oro”, istituito dalla redazione di InfoCilento. Le votazioni sono aperte fino al giorno 7 dicembre, ogni utente potrà votare una sola volta per ogni categoria.